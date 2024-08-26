Последнее обновление: 26.08.2024 13:45

В Молдове после массированной атаки РФ по Украине начались перебои в энергосистеме

Молдовский оператор Moldelectrica сообщил о перебоях в энергосистеме в связи с утренней атакой РФ по украинской критической инфраструктуре, но не ожидает серьезных проблем.

Moldelectrica объявила о перебоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдова в результате утренней воздушной атаки РФ на украинскую инфраструктуру, пишет Newsmaker.

"Сейчас ситуация под контролем. У нас достаточно местной генерации, чтобы справиться с незначительными перебоями", – заявили в компании.

Польша также поднимала военную авиацию во время массированной ракетной атаки РФ утром 26 августа.



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