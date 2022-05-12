ЕС отверг идею экспорта украинского зерна через Беларусь

ЕК считает необходимым создать логистические коридоры и увеличить пропускную способность морских портов, чтобы помочь Украине вывезти зерно, заявил делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.

Возможность перевозки в Клайпедский порт через Беларусь не рассматривается, отметил он, передает Интерфакс.

"Это политически невозможно: как гарантировать, что зерно, поступающее из Украины, попадет в Клайпеду, а не в какой-либо российский порт", - сказал член ЕК. - "Если для Лукашенко считается нормальным принудительно посадить самолет там, где он хочет, для него точно не будет проблемой изменить направление следования поезда".

"Прежде всего, приоритет должен отдаваться поездам, следующим с перевалочных станций в морские порты ЕС - должны создаваться логистические коридоры, а в морских портах должны обеспечиваться максимально большие мощности для вывоза украинского урожая на рынки сбыта", - сказал Синкявичюс в четверг агентству BNS.

ЕК в среду утвердила план, как члены Сообщества могут помочь Украине вывезти до июля не менее 20 млн тонн зерна. Так, Еврокомиссия призывает помочь вывезти зерно, ускорив таможенные процедуры, высвободив склады, создав логистические коридоры и увеличив пропускную способность морских портов.