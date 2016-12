Поддержка банков поможет сланцевым добытчикам в США увеличить инвестиции в 2017 году

Производители сланцевой нефти в США в следующем году планируют увеличить инвестиции в разведку и добычу благодаря тому, что восстановление цен на сырьё подтолкнуло банки расширить кредитные линии впервые с 2014 года.

В то время как крупные производители нефти во всём мире планируют сокращать добычу, сланцевая отрасль США, напротив, стремится воспользоваться ростом нефтяных котировок и увеличить долю на рынке. А увеличение размера кредитов, пусть и незначительное, облегчит им эту задачу.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи в надежде восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырьё.

Производители, сосредоточенные на добыче нефти и газа в Северной Америке, могут увеличить капитальные затраты на 30 процентов в 2017 году, считают аналитики Raymond James.

Ряд сланцевых добытчиков, включая Pioneer Natural Resources Co, Diamondback Energy Inc и RSP Permian Inc прогнозируют увеличение бюджета и добычи в следующем году.

Каждые полгода нефтегазовые компании США обсуждают с банками параметры кредитных соглашений, опирающихся на стоимость доказанных запасов. По итогам состоявшихся осенью переговоров величина кредитных линий, доступных 34 компаниям, в среднем выросла на 5 процентов, или более чем на $1,3 миллиарда, показали данные Reuters.

Кроме того, банки продлили срок погашения кредита.

Общий размер кредита составил $30,3 миллиарда против $28,9 миллиарда, согласованных в конце весны этого года.

За последние полтора года банки – под давлением двухгодичного падения цен на нефть – урезали величину доступных сланцевым компаниям кредитов на 40 процентов.

"Похоже, рынок разведки и добычи, пусть медленно, но оживает", – сказал аналитик Reorg Research Кайл Овусу.

Цены на нефть в этом году выросли более чем на 45 процентов, что подтолкнуло вверх стоимость резервов, на основе которой определяется размер кредитов. Кроме того, некоторые компании отчитались о росте доказанных запасов, частично благодаря приобретению новых участков.

В целом добыча нефти в США сократится до 8,8 миллиона баррелей в сутки в 2017 году с 8,9 миллиона баррелей в сутки в этом году, следует из прогноза Министерства энергетики США.

Добыча сланцевой нефти при этом увеличится до 500.000 баррелей в сутки в следующем году с текущих 200.000, считают аналитики.

Сланцевые добытчики, как правило, берут у банков возобновляемый кредит для финансирования своих ежедневных операций. Но последние два года банки сворачивали кредитные линии сланцевым компаниям США, и те были вынуждены прибегать к продаже активов и выпуску облигаций, из-за чего средства на разведку и добычу сокращались.

Благодаря увеличению размера кредитов компаниям больше не придётся выходить на рынки капитала для привлечения средств на финансирование рутинных операций.