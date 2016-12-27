Газпром увеличил загрузку газопровода OPAL до 80%

Физическая загрузка восточного отвода от магистрали «Северный поток» OPAL выросла до 81% (исходя из пропускной способности в 36 млрд куб. м в год), приводит данные оператор магистрали OPAL Gastransport GmbH.

В результате суммарная загрузка «Северного потока» (сдает газ в отводы OPAL и NEL) увеличилась до 97% (исходя из пропускной способности в 55 млрд куб. м в год).

В 2009 году Европейская комиссия согласилась исключить OPAL из-под регулирования, потребовав провести для чешского рынка аукцион gas release. Тогда Газпром отказался выполнять это условие. В результате 50% мощностей OPAL были заморожены.

25 октября Еврокомиссия разрешила «Газпрому» поставлять больше газа по газопроводу OPAL — восточному отводу от газопровода «Северный поток».

В соответствии с новыми условиями Еврокомиссия сокращает резерв до 10% (при спросе третьих сторон может увеличиться до 20%), а оставшиеся 40% будут выставлены на открытый аукцион на платформе PRIZMA в январе, в котором сможет принять участие Газпром.

Вместе с тем, по данным польской PGNiG, которая активно критикует решение Еврокомиссии об увеличении допуска «Газпрома» к OPAL, новые тарифы и новые правила доступа к газопроводу OPAL вступили в силу с 19 декабря.