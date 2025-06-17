Германия поддержала привязку выплат ЕС к реформам в бедных странах-членах

Германия поддержала предложение Еврокомиссии сделать реформы условием доступа к средствам ЕС в рамках следующего семилетнего бюджета Евросоюза и исключила возможность увеличения своих взносов в бюджет блока в размере €1,2 трлн. Об этом говорится в позиционном документе Германии, который оказался в распоряжении Euractiv.

Как крупнейшая экономика ЕС, Германия обеспечивает примерно четверть бюджета блока, известного как Многолетние финансовые рамки (MFF).

В позиционном документе говорится, что доступ к значительной части средств в новом бюджете на 2028-2034 годы должен предоставляться только при условии достижения определенных "этапов" (milestones).

В частности, фонды сплоченности, предназначенные для поддержки более бедных стран, должны распределяться по принципу "ориентации на результат", что должно создать более сильные стимулы для проведения реформ. Эти фонды составляют примерно треть от общего бюджета ЕС.

Предложенный подход схож с механизмом фонда восстановления после пандемии, по которому правительства стран-членов должны были подавать реформы на утверждение в Брюссель, а финансирование получали только после их реализации.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом месяце поддержала эту идею для регулярного бюджета ЕС, заявив, что "это самый сильный стимул, который вы можете предложить, чтобы действительно достичь результатов".

Однако такой подход может обострить споры между Германией и более бедными странами Восточной и Южной Европы, которые выступают против ограничений в доступе к фондам.

В документе также отмечается, что, несмотря на исторические вызовы, в частности рост военной угрозы со стороны России, Берлин не готов увеличивать свои взносы в бюджет ЕС.

"Нет оснований для увеличения объемов MFF в соотношении к экономической мощи", – говорится в позиции Германии.

Основными бенефициарами фондов сплочения в ЕС являются Польша, Румыния, Венгрия, Болгария, Словакия и несколько других государств.

Ранее сообщалось, что в четырех странах ЕС провели аресты по делу о злоупотреблениях с "ковидными" фондами.