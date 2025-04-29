ЕАБР впервые разместил выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ на бирже Казахстана

Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил дебютный выпуск облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ на бирже Astana International Exchange (AIX), став первым эмитентом облигаций в AED в Казахстане. Об этом сообщается на сайте банка.

Согласно информации, в размещении приняли участие представители диверсифицированного круга инвесторов, включая банки, фонды, брокерские и инвестиционные компании из Казахстана и ОАЭ. Организатором размещения выступил Freedom Finance Global.

Выпуск облигаций в объеме 185 миллионов дирхамов ОАЭ ($50 млн) сроком обращения три года и ставкой купона 6,5 процента годовых стал важным этапом на пути расширения выбора валютных инструментов для инвесторов как в Казахстане, так и в регионе Центральная Азия, говорится в сообщении.

Эта сделка — первая в рамках программы ЕАБР в объеме 700 миллионов дирхамов на бирже Astana International Exchange.

Облигации были размещены через букбилдинг и предлагались исключительно квалифицированным инвесторам, чей растущий интерес к дирхаму очевиден. Данная валюта имеет фиксированный курс к доллару США, что исключает его колебания. Инвесторы, работающие с долларом, могут производить расчеты в дирхамах без необходимости валютного хеджирования, влекущего дополнительные транзакционные издержки.