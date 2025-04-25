ЕС выделит €20 млн для противовоздушной обороны Молдовы

Совет ЕС утвердил выделение Молдове в рамках Европейского фонда мира €20 млн для модернизации систем противовоздушной обороны короткого радиуса действия. Об этом Совет ЕС сообщил 24 апреля.

Согласно информации, средства будут направлены на финансирование пусковых установок и ракет ближнего радиуса действия.

Ранее, 7 апреля, Совет ЕС утвердил помощь в размере €40 млн на поддержку мобильности пехоты Вооруженных сил Молдовы, а также командования и управления в области противовоздушной обороны.

За эти средства будут профинансированы легкие тактические транспортные средства, а также оборудование для командования и управления с целью тактической и оперативной интеграции систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

"В этом году мы предоставляем €60 миллионов на оборудование в рамках Европейского фонда мира, что увеличивает наш общий вклад с 2021 года до почти €200 миллионов ", – прокомментировала Кая Каллас, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

В Совете ЕС отдельно подчеркнули, что новые меры на сегодня увеличивают поддержку Молдовы в рамках Европейского фонда мира до €197 млн.

Российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.

Воздушное пространство Молдовы нарушали и ракеты, что вызвало осуждение со стороны молдавских властей.