Revolut получил рекордные $1,4 млрд прибыли благодаря криптовалютам

По итогам 2024 года финтех-компания Revolut получила рекордную доналоговую прибыль в размере £1,09 млрд ($1,4 млрд).

Таким образом рост составил 149% по сравнению с 2023 годом.

Один из ключевых драйверов — рост активности подразделения по управлению благосостоянием, которая увеличилась на 298%, достигнув $647 млн. В этот показатель входят доходы от операций с цифровыми активами, сырьевыми товарами, а также торговыми и сберегательными продуктами.

Отчасти этому способствовал запуск автономной криптовалютной платформы Revolut X. Впоследствии доступ к ней получили резиденты 30 европейских стран.

В июле компания получила банковскую лицензию FCA после трехлетнего периода рассмотрения заявки.

Общая выручка Revolut в 2024 году взлетела на 72%, до £3,1 млрд ($4 млрд). Клиентская база увеличилась на 38% до 52,5 млн.

AUM пользователей вырос на 66%, до £30,2 млрд ($38,8 млрд). Объем транзакций подскочил на 52%, до £1 млрд ($1,28 трлн).

В августе 2024 года Revolut и Ledger договорились об интеграции сервиса покупки Revolut Ramp в приложение Ledger Live.

В январе 2025 года проект Pyth Network заключил соглашение с компанией о предоставлении котировок и торговых данных для сети оракулов.

Согласно Financial Times, Revolut изучает возможность выхода на рынок стейблкоинов.