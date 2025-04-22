ЕЦБ предупредил о риске «финансового заражения» из-за криптополитики в США

ЕЦБ опасается, что поддержка криптоиндустрии со стороны президента США Дональда Трампа может спровоцировать «финансовое заражение» и нанести ущерб экономике Европы. Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренний документ регулятора.

Банк обеспокоен возможным усилением позиций стейблкоинов, обеспеченных долларом. По мнению ЕЦБ, действующие в ЕС правила MiCA могут оказаться недостаточно строгими для надежной защиты экономики региона.

Еврокомиссия поставила под сомнение выводы ЕЦБ, заявив о возможной переоценке рисков. По данным Politico, один из чиновников ЕС считает, что такие заявления регулятора используются для продвижения цифрового евро.

В ЕЦБ также опасаются, что принятие законопроектов STABLE Act и GENIUS Act усилит отток капитала в пользу США, а европейские эмитенты столкнутся с угрозой массовых запросов на погашение стейблкоинов, что чревато «набегами» на их резервы.

Между тем член управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало 16 марта заявил, что политика США в отношении криптовалют и небанковского финансирования может привести к новой финансовой катастрофе.