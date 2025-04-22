Власти Испании обещают достичь цели НАТО в 2% ВВП уже в 2025 году

Правительство Испании достигнет установленного НАТО целевого показателя в 2% от ВВП на оборонные расходы в этом году, задолго до предыдущего, установленного им самим срока – 2029 года. Об этом 22 апреля заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Он объявил о плане увеличения расходов на €10,47 млрд, сосредоточившись на телекоммуникациях, кибербезопасности и закупке военной техники.

"Этот план поможет нам достичь (цели) в рекордно короткие сроки. Испания внесет свой вклад в защиту Европы", – акцентировал Педро Санчес, которого цитирует Reuters.

Испания является одним из нарушителей в трансатлантическом военном альянсе, тратя на оборону лишь 1,32% своего ВВП, что значительно ниже текущей цели НАТО – 2%. Мадрид планировал достичь этой цели к 2029 году.

В начале апреля правительство Испании анонсировало план стоимостью €14,1 млрд, чтобы смягчить влияние новых тарифов США на испанскую экономику.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Испания должна тратить больше средств на оборону, чтобы выполнить свои обязательства перед НАТО.