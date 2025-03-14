Австрия выделит Украине €7 млн евро на разминирование и доставку зерна на фоне визита главы МИД Беате Майнль-Райзингер в Киев 14 марта. Об этом сообщило издание Die Presse ".

Как сообщила Беате Майнль-Райзингер, €5 млн будет выделено на помощь в разминировании сельскохозяйственных угодий и €2 млн – на доставку украинского зерна в страны Ближнего Востока, которые в нем нуждаются.

В программе визита Майнль-Райзингер – встреча с украинским руководством, в частности, с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.