Последнее обновление: 14.03.2025 15:42

Австрия выделит Украине €7 млн евро на разминирование и доставку зерна

Австрия выделит Украине €7 млн евро на разминирование и доставку зерна на фоне визита главы МИД Беате Майнль-Райзингер в Киев 14 марта. Об этом сообщило издание Die Presse ".

Как сообщила Беате Майнль-Райзингер, €5 млн будет выделено на помощь в разминировании сельскохозяйственных угодий и €2 млн – на доставку украинского зерна в страны Ближнего Востока, которые в нем нуждаются.

В программе визита Майнль-Райзингер – встреча с украинским руководством, в частности, с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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