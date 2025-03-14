UniCredit получил одобрение ЕЦБ на увеличение доли в Commerzbank до 29,9%

UniCredit SpA получил одобрение Европейского центрального банка на увеличение доли в Commerzbank AG до 29,9%.

В прошлом году UniCredit нарастил долю в Commerzbank примерно до 28% и дал понять, что не исключает его полного поглощения.

Тем временем в пресс-релизе крупнейшего банка Италии отмечается, что для конвертации примерно 18,5% акционерного капитала Commerzbank, которыми он владеет через деривативы, в непосредственно акции потребуются новые одобрения, в том числе со стороны антимонопольного ведомства Германии.

Руководство UniCredit теперь считает, что принятие решения о дальнейшем наращивании доли в Commerzbank в 2025 году является маловероятным. Ранее глава банка Андреа Орчел заявлял, что окончательное решение о поглощении германского конкурента может быть принято в конце этого или в начале следующего года.

Акции UniCredit дешевеют в пятницу на 0,6%, цена бумаг Commerzbank растет на 0,4%.