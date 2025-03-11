Германская Henkel AG увеличила квартальную выручку на 2,6%

Германская Henkel AG увеличила выручку в IV квартале на 2,6%, по итогам всего 2024 года - менее чем на 1%.

Компания анонсировала программу обратного выкупа акций на €1 млрд, а также объявила о повышении дивидендов на 10%.

Как говорится в пресс-релизе Henkel, выручка в минувшем квартале составила €5,28 млрд по сравнению с €5,15 млрд за сопоставимый период предыдущего года. Органический рост (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи активов) составил 1,1%.

Подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в октябре-декабре увеличило выручку на 3,5%, до €2,7 млрд. Продажи подразделения Consumer Brands (потребительские бренды) повысились на 1,7%, до 2,5 млрд евро. При этом органический рост составил соответственно 1,7% и 0,6%.

Годовая выручка Henkel увеличилась до €21,59 млрд с €21,51 млрд годом ранее, органический рост составил 2,6%. EBIT в минувшем году выросла на 41% до €2,83 млрд, маржа EBIT - до 13,1% с 9,3% в 2023 году.

Согласно прогнозу компании, в 2025 году органический рост продаж составит 1,5-3,5%.

Henkel ожидает увеличения спроса как в потребительском, так и в промышленном сегменте. Компания прогнозирует органическое повышение выручки подразделения Adhesive Technologies в этом году на 2-4%, Consumer Brands - на 1-3%.

Анонсированная компанией программа buyback будет действовать с апреля 2025 года по 31 марта 2026 года, говорится в пресс-релизе. Henkel намерена выкупить привилегированные акции на сумму €800 млн и обыкновенные акции на €200 млн, что в общей сложности составляет примерно 2,7% ее акционерного капитала, исходя из текущей стоимости бумаг.

Компания выплатит годовые дивиденды в размере €2,04 на привилегированную акцию и €2,02 на обыкновенную.

Henkel была создана в 1876 году. Число сотрудников в мире составляет более 47 тыс. человек. В портфель компании входят такие известные бренды как Persil, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Palette, Ceresit, Loctite, Bref и др.