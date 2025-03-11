Законодатели ЕС выразили сомнения относительно запуска цифрового евро

Сбой в платежной системе ЕЦБ вызвал новые сомнения среди парламентариев в способности регулятора реализовать проект национальной цифровой валюты (CBDC). Об этом пишет Reuters.

Проблемы в работе системы Target 2 (T2) в конце прошлого месяца привели к задержкам транзакций на день. Причиной стала ошибка в первоначальной диагностике сбоя техническими специалистами ЕЦБ.

Представители регулятора рассказали, что цифровой евро будет ближе по архитектуре к системе мгновенных платежей TIPS, которая «обрабатывает миллионы мелких переводов круглосуточно и зарекомендовала себя как надежная». По мнению представителей центробанка, сбой в TIPS на день инцидента оказался незначительным.

Четыре из восьми групп Европарламента выразили обеспокоенность инцидентом. По их мнению, он ставит под вопрос надежность ЕЦБ в контексте разработки цифрового евро, который должен работать как новая платежная система на всей территории еврозоны.

Запуск CBDC планируется к октябрю 2025 года при условии принятия необходимого законодательства, рассказала глава регулятора Кристин Лагард. Она отметила, что все технические и юридические работы ведутся с прицелом на соблюдение этого срока.

По словам Лагард, для реализации проекта нужно согласие всех ключевых участников: Европейского парламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. Она подчеркнула, что запуск цифрового евро «необходим как на оптовом, так и на розничном уровне».

Напомним, в феврале в OMFIF обнаружили снижение интереса центробанков к CBDC. По данным исследователей, доля ЦБ, которые сообщили о меньшей заинтересованности в эмиссии цифровой нацвалюты, выросла с нуля в 2022 году до 15%.