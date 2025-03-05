Латвия выделяет €10 млн на производство украинских беспилотников

Кабинет министров Латвии одобрил инвестиции в украинскую индустрию беспилотных летательных аппаратов в размере €10 млн. Соответствующее решение правительство Латвии согласовало на закрытом заседании.

«Кабинет министров согласовал стратегические инвестиции в размере €10 млн в украинскую индустрию беспилотных летательных аппаратов с целью содействия сотрудничеству между оборонными отраслями обеих стран и реализации совместных проектов», -говорится в сообщении Министерства обороны Латвии.

Кроме того, правительство Латвии в этом году предусмотрело еще €20 млн на закупку дронов в формате Drone Coalition.

«Сейчас важно поддерживать Украину не только на словах, но и на деле. Поддержка, которую Латвия оказывает Украине, никогда не была символической, мы оказываем реальную помощь, которая способствует укреплению обороноспособности Украины», – сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Согласно информации Минобороны Латвии, общая поддержка всех стран-участниц Коалиции дронов возможностей Украины в сфере беспилотников в 2024 году достигла €1,8 млрд. В 2024 году Латвия выделила €20 млн для Коалиции дронов. В прошлом году Латвия поставила в Украину почти 5 тыс. беспилотников.

В Министерстве обороны Украины заявили, что Коалиция дронов за год работы помогла украинцам получить технологическое преимущество над россиянами на поле боя.