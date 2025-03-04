Последнее обновление: 04.03.2025 14:45

Украина получит €400 тысяч на исследование повреждений арки Чернобыльского комплекса

Счет международного сотрудничества для Чернобыля выделит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки НБК, которая находится над разрушенным четвертым реактором энергоблока Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

"Это первый шаг на пути нашего сотрудничества с партнерами по восстановлению функционирования Арки НБК в штатном режиме после российской атаки 14 февраля. Средства будут направлены на экспертную оценку последствий попадания российского БПЛА в защитную оболочку Арки", - написала Гринчук.

Министр также отметила, что во время заседания были обсуждены предварительные результаты оценки повреждений и дальнейшие шаги по восстановлению функционирования Арки НБК.

"Сегодня главное - провести качественный анализ и объединить наших доноров для дальнейшего развития. Восстановление функционирования конфайнмента - это огромный вызов. Есть вероятность, что устранение последствий российской агрессии потребует больше средств, чем сегодня есть на Счете международного сотрудничества для Чернобыля", - добавила она.



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