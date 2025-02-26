Немецкая перестраховочная компания увеличила годовую прибыль на 23%

Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, в четвертом квартале 2024 года снизила чистую прибыль на 2,5%, однако годовой показатель вырос на 23%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила €979 млн против €1 млрд годом ранее.

За весь 2024 год Munich Re получила чистую прибыль в размере €5,7 млрд, что примерно на €700 млн превысило собственный прогноз и на 23% превысило показатель 2023 года (€4,6 млрд).

Компания объявила о планах выкупить собственные акции на сумму до €2 млрд и рекомендовала дивиденды в размере €20 на акцию за 2024 год по сравнению с €15 на бумагу годом ранее.

За последние 12 месяцев капитализация Munich Re выросла на 30% до €70,4 млрд.