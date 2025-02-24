Последнее обновление: 24.02.2025 17:43

Количество банковских карт в Кыргызстане за 2024 год увеличилось на 33,3%

В Кыргызстане количество банковских платежных карт, находящихся в обращении, в 2024 году выросло на 2,3 млн до 9,2 млн.

Согласно данным Национального банка, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года их число выросло на 33,3% (на конец 2023 года в обращении было 6,9 млн платежных карт).

Из общего количества 3 млн 651 тысяча 617, или 39,8%, составляют карты национальной системы «Элкарт».

Карты международных платежных систем по-прежнему остаются самыми популярными среди кыргызстанцев — 5,5 млн, или 60,2%, в их числе - VISA, Masterсard, «Золотая корона» и Union Pay International.

Услуги по эмиссии и эквайрингу банковских платежных карт национальной платежной системы «Элкарт» предоставляет 21 коммерческий банк, международных платежных систем — 17 банков.



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