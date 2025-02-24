Последнее обновление: 24.02.2025 17:43

Финляндия предоставит €4,5 млн для поддержки Украины

Финляндия в рамках фонда "Партнерство за сильную Украину" на 2025-2027 годы предоставляет €4,5 миллиона для поддержки устойчивости и стабильности Украины. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МИД Финляндии.

"24 февраля исполнилось три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Украина продемонстрировала стойкость и сильную волю к борьбе. Агрессивная война истощает потенциал и единство страны, и потребность в поддержке является огромной", - говорится в заявлении ведомства, которое цитирует Укринформ.

Там отметили, что поддержка критически важной социальной и общественной инфраструктуры Украины, а также обеспечение ключевых услуг и средств к существованию в условиях российской агрессии являются чрезвычайно важными.

"Восстановление Украины и поддержка базовых государственных услуг повысит устойчивость страны, что также необходимо для достижения длительного мира", - заявил министр внутренней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.



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