ЕС выделит миллионы евро на защиту подводных кабелей от диверсий

Европейский Союз увеличит финансирование и усилит наблюдение за тысячами километров подводных кабелей, находящихся под угрозой диверсий. Об этом, ссылаясь на проект Еврокомиссии, пишет Bloomberg.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, выделит сотни миллионов евро из действующих бюджетов и будет работать с частными и государственными инвесторами над развертыванием так называемых систем умных кабелей, которые будут работать как система ранних уведомлений о потенциальных угрозах.

Предполагается, что дополнительные €540 млн ЕС инвестирует в рамках программы блока Connecting Europe Facility в цифровую инфраструктуру, в частности подводные кабели, что в общей сложности составит около 1 млрд евро в рамках текущего бюджета.

План действий Еврокомиссии по усилению защиты кабелей также затрагивает так называемый теневой флот судов, перевозящих российскую нефть и другие грузы в попытке обойти санкции.

Согласно документу, предполагается также усиление сотрудничества с НАТО и создание резервного флота судов для ремонта поврежденных кабелей.

Подводные кабели обеспечивают интернет и электроснабжение между странами и континентами, их потеря может нарушить работу цифровых услуг, в частности веб-доступ и платежи, и заставить поставщиков телекоммуникационных услуг перенаправлять трафик.

По данным Международного комитета по защите кабелей, более 95% мирового трафика данных проходит подводными кабелями.