Google выплатит €326 млн для урегулирования налогового спора с Италией

Итальянские власти примут меры для прекращения расследования дела об уклонении от уплаты налогов в отношении американской Google, принадлежащей Alphabet Inc. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на заявление властей.

Расследование против Google проводила прокуратура Милана, изучавшая информацию о неуплате налогов на прибыль в Италии в 2015-2019 годах. Власти ссылались на нахождение в стране серверов и другой инфраструктуры, а в центре их внимания была выручка от продажи рекламы.

Google согласилась выплатить €326 млн для урегулирования дела. Мировое соглашение урегулирует "налоговую проверку (...) без суда", говорится в ее заявлении.

Ранее компания выплатила более $1 млрд французским властям для разрешения длительного спора вокруг заявлений о налоговых махинациях.