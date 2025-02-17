Лукашенко в очередной раз предостерег бизнес от вывода денег за границу

Лукашенко сегодня на встрече с представителями частных предприятий в очередной раз предостерег их от вывода денег за границу.

В частности, он упомянул "ответственность бизнеса перед страной и ее гражданами", особенно в том, что касается использования валютных средств.

"У нас некоторые, особенно иностранные компании, здесь работают, люди корячатся (не только руководители), так, по-народному говоря, зарабатывают деньги, а руководители выводят за границу, - привел один из примеров Лукашенко, потребовав прекратить подобную практику. - Если хотите что-то купить за границей, ради бога, давайте выработаем систему, чтобы к вам никто не цеплялся. Но если вы прячете за границей деньги, заработанные здесь, мое отношение к вам какое должно быть?".

Лукашенко неоднократно затрагивал эту болезненную для него тему. Так, 4 февраля на встрече с доверенными лицами пенсионер пообещал разобраться с правительством из-за вывода инвесторами валюты за пределы страны. Как выяснилось, за год за границу были выведены не десятки миллионов денежных средств, а сотни.