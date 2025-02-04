Белый дом обнародовал перечень "растрат и злоупотреблений" в USAID

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала перечень "растрат и злоупотреблений" в Агентстве США по международному развитию (USAID). Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Десятилетиями Агентство США по международному развитию (USAID) было неподотчетным налогоплательщикам, поскольку направляло огромные суммы денег на бессмысленные - и, во многих случаях, злонамеренные - любимые проекты укоренившихся бюрократов, практически без надзора", - говорится в сообщении.

В перечень "растрат и злоупотреблений" попали, в частности:

сотни миллионов долларов на финансирование "оросительных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, которые используются для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане", приносящего пользу Талибану;

сотни тысяч блюд, которые ушли связанным с Аль-Каидой боевикам в Сирии;

миллионы для EcoHealth Alliance, который участвовал в исследованиях в лаборатории Ухань;

$6 млн на финансирование туризма в Египте;

$2,5 млн на электромобили для Вьетнама.