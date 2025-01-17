Последнее обновление: 17.01.2025 18:01

Литва планирует увеличить расходы на оборону до 6% ВВП

Литва планирует тратить на оборону от 5% до 6% своего ВВП в период 2026-2030 годов. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа после заседания Государственного совета обороны.

По его словам, "вероятность российской военной агрессии все еще реальна, но она не является неизбежной".

Как отмечает LRT, после октябрьского заседания Государственного совета обороны стало известно, что армейская дивизия не сможет достичь полной оперативной способности к 2030 году, как планировалось.

По оценке Науседы, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, а ситуация в оборонной промышленности останется неизменной, дивизия не выйдет на боевую готовность к 2036-2040 годам.

Поэтому глава литовского государства заявил, что для того, чтобы сформировать дивизию к запланированному сроку, оборонные ассигнования должны достичь 5,5% от ВВП.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о расходах на оборону выше 2% ВВП вне зависимости от "фактора Трампа".

А новоизбранный американский президент Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

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