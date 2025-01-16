Последнее обновление: 16.01.2025 15:13

Лицензионные полномочия ЗАО "Альфа-Банк" расширились

Лицензионные полномочия ЗАО "Альфа-Банк" расширились в соответствии с постановлением Нацбанка Беларуси № 4 от 15 января 2025 года.

Как сообщает пресс-служба регулятора, специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ЗАО "Альфа-Банк" дополнено операцией по предоставлению физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.).



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