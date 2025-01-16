Попавший под санкции США банк Кыргызстана намерен обжаловать это решение

Попавший под санкции США кыргызский Керемет банк намерен обжаловать решение OFAC. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Керемет банк продолжает функционировать в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами и партнерами. Указанные события не повлияют на деятельность банка. Мы открыты к диалогу и готовы сотрудничать с регулирующими органами, включая международных аудиторов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "банк всегда работает в строгом соответствии с национальным законодательством и международным правом, придерживаясь принципов прозрачности и ответственности".

Ранее Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный список Керемет банк. Как отмечается в пресс-релизе Минфина, по крайней мере с лета 2024 года должностные лица этого банка координировали свои действия с российскими официальными лицами и подсанкционным Промсвязьбанком для реализации схемы уклонения от санкций.