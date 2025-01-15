Чистая покупка иностранной валюты банками Китая в 2024 году составила $110,3 млрд

Чистая продажа иностранной валюты коммерческими банками Китая в 2024 году составила $110,3 млрд. об этом говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Финорганизации в прошлом году приобрели валюту на сумму 16,54 трлн юаней ($2,3 трлн), в то время как продажи равнялись 17,33 трлн юаней.

В том числе в декабре нетто-продажа инвалюты составила 76,8 млрд юаней, пишет Синьхуа.

Заместитель главы SAFE Ли Бинь заявил, что в 2024 году международный платежный баланс Китая в целом оставался сбалансированным. По его словам, устойчивость валютного рынка продолжит укрепляться, так как имеются все условия для поддержания стабильности курса юаня.