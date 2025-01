Минфин США включил в санкционный список ряд компаний из ОАЭ и Гонконга за торговлю российской нефтью

Минфин США включил в санкционный список зарегистрированную в ОАЭ компанию Black Pearl Energy Trading LLC (Black Pearl), которая, по информации ведомства, с 2023 года была крупным трейдером российской нефти, продавая ее в том числе и с нарушением "ценового потолка" в $60 за баррель.

Как говорится в заявлении Минфина США, с 2023 года Black Pearl, вероятно, продала российских нефти и нефтепродуктов на сумму более чем $2 млрд. В деятельность Black Pearl через АО "Центр эксплуатационных услуг" могло быть вовлечено российское правительство, утверждает американский Минфин.

Под санкции подпал также Денис Дерюшкин, который, как говорится в документе, является сотрудником Black Pearl и вовлечен в ее деятельность. "Дерюшкин давно связан с российской энергетической отраслью, ранее был замдиректора Российского энергетического агентства (РЭА) - подразделения Минэнерго. Будучи в РЭА, Дерюшкин создал аналитический центр, который занимается исследованиями и консультированием и представляет их Минэнерго", - говорится в заявлении Минфина.

В санкционный список на основании утверждений о связи с Black Pearl также включены Александр Немировский, компания Conmar Maritime DMCC (ОАЭ), гражданин Латвии Алексей Халявин, а также близкие ему International Marine Management FZE и Conrad Management Company LLC FZ (ОАЭ), Lule One Services Inc, Lathyrus Shipping 22 Company, Fulda Shipping Co (Либерия).

США также санкционировали ряд чиновников российского Минэнерго: замминистра Романа Маршавина (координирует деятельность по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса), замминистра Эдуарда Шереметцева (курирует вопросы цифровой трансформации), главу департамента угольной промышленности Петра Бобылева, главу департамента международного сотрудничества Дмитрия Семенова, директора департамента развития газовой промышленности Артема Верхова и главу департамента по реализации специальных проектов Вадима Павлова.

Также в санкционный список попали еще девять компаний из ОАЭ и Гонконга, которые якобы осуществляли поставки российской нефти и нефтепродуктов: семь из ОАЭ - Arctos Shipping And Trade DMCС, Demex Trading Limited DMCC, Eterra Crude Oil Abroad Trading LLC, Marion Commodity DMCC, Marsa Energy Trading DMCC, Pratum Oil Trading LLC, Zion Trade Limited и две из Гонконга - Guron Trading Limited и Sunrise X Trading Co.