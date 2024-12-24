Джо Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд

Президент США Джо Байден в понедельник подписал оборонный бюджет страны на сумму $895 млрд. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) был принят при двухпартийной поддержке в обеих палатах после месяцев переговоров.

Окончательное соглашение исключило некоторые из наиболее спорных вопросов, такие как меры, связанные с абортами, и усилия Пентагона по содействию разнообразию и инклюзии в армии.

В то же время положение, включенное по настоянию спикера Майка Джонсона, запрещает военной системе здравоохранения Tricare покрывать лечение гендерной дисфории.

Байден раскритиковал это положение в заявлении, в котором изложил свои возражения против законопроекта.

Закон предусматривает выделение 850 миллиардов долларов на базовый бюджет Министерства обороны и $33,5 млрд на программы ядерного оружия под руководством Министерства энергетики.

Также комитет Сената по делам вооруженных сил разрешил выделить дополнительные $25 млрд на противоракетную оборону, судостроение и технологии борьбы с беспилотниками.