Литва готова инвестировать в производство украинской ракеты-дрона "Паляница"

Литва готова инвестировать в производство ракеты-дрона "Паляница". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совместного заседания правительств Украины и Литвы в пятницу в Киеве.

"Обсудили ключевые вопросы, которые касаются нашей дальнейшей совместной работы. Усиление обороноспособности Украины и Европы. Высоко ценим всестороннюю помощь Литвы. Благодарим Литву и всех партнеров за готовность инвестировать в украинскую оборонку. В частности, Литва объявила о готовности инвестировать в производство ракеты-дрона "Паляница", который является частью нашей программы дальнобойности", - написал Шмыгаль в Телеграмм.

Ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.