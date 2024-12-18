В ЕС возобновились дискуссии о конфискации замороженных активов России

В Европейском Союзе снова оценивают юридические и финансовые последствия возможной конфискации замороженных активов Центробанка России, находящихся под санкциями, в пользу Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, Европейская служба внешних дел – дипломатическая служба ЕС – и некоторые страны-члены изучают, нужны ли будут для конфискации росактивов решения судов, или достаточно только подсчета убытков.

Этот вопрос также подняли на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, 16 декабря, говорят источники агентства, и может быть затронут на саммите ЕС в четверг.

Некоторые страны-члены ЕС, утверждает Bloomberg, пока оценивают влияние конфискации активов ЕС на евро и возможность вывода активов из европейских государств третьими странами.

Обсуждения активизировались на фоне избрания президентом США Дональда Трампа и опасений, что он сократит или прекратит помощь Украине, говорится в материале.

Отдельные члены Евросоюза, в частности Германия, Бельгия и Люксембург, и дальше крайне обеспокоены идеей конфискации замороженных активов России, пишет Bloomberg.

Как известно, Европейский Союз и "Группа семи" договорились об использовании налогов на сверхприбыли, полученные от около $300 млрд подсанкционных российских активов, для финансирования кредита Украине на €50 млрд.