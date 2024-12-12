Польша получит от ЕС €52 млн на охрану границы с Беларусью и РФ

Евросоюз выделил Польше €52 млн на охрану границ с Беларусью и РФ. Об этом сообщила канцелярия польского премьера.

"Польша получит €52 млн на охрану границ ЕС", - говорится в сообщении канцелярии в соцсети X (ранее Twitter).

Эти средства будут направлены на модернизацию оборудования для электронного наблюдения, на улучшение качества телекоммуникационных сетей и на приобретение оборудования для обнаружения беспилотников.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 декабря заявила о выделении €170 млн для Финляндии, Польши и стран Балтии на "защиту" внешних границ от России и Беларуси.