Последнее обновление: 09.12.2024 15:05

Правительство Японии планирует увеличить бюджет этого года более чем на $90 млрд

Правительство Японии в понедельник представило в парламент дополнительный бюджет на текущий финансовый год (заканчивая в марте 2025 года) на сумму 13,9 триллиона иен (около $92,7 млрд) для финансирования нового пакета поддержки национальной экономики. Об этом сообщает Kyodo.

Согласно информации, 3,4 триллиона иен от указанной суммы пойдут на борьбу с инфляцией. При этом 5,8 триллиона иен будут направлены непосредственно на стимуляцию экономики, включая поддержку искусственного интеллекта и полупроводников, а оставшиеся 4,8 триллиона будут использованы для усиления безопасности страны.

Около половины дополнительного бюджета правительство Японии планирует получить за счет новых выпусков облигаций, что вызывает опасения еще большего ухудшения финансового состояния страны, которое является худшим среди крупных экономик мира.

Дополнительный бюджет должен быть утвержден к концу текущей сессии парламента 21 декабря, но «Либерально-демократическая партия» премьер-министра Сигэру Исиба и ее партнер по коалиции правоцентристская политическая партия «Комэйто» сформировали правительство меньшинства и могут столкнуться с трудностями при голосовании или рядом требований оппозиционных партий для поддержки этой инициативы.



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