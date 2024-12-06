ЕАБР планирует в 2025 году внедрить инструменты исламского финансирования

Евразийский банк развития планирует в 2025 году внедрить инструменты исламского финансирования. Об этом в Алматы журналистам сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.

По его словам, ЕАБР ищет новые возможности для расширения линейки продуктов, поэтому направление исламского финансирования получило развитие. Внедрив их, ЕАБР может привлечь в страны Центральной Азии дополнительные инвестиции с международного рынка в объеме до $1 миллиарда в год.

Уже создан управляющий комитет по развитию исламского финансирования, привлечен международный консультант. В развитии направления также помогает Исламский банк развития.

Руслан Даленов отметил, что ЕАБР, согласно своему международному статусу, имеет возможность одновременно предоставлять обычное финансирование и исламское. Для этого идет активная работа по внедрению нового продукта. В макроэкономическом значении это также и новые инвестиции. Государства Центральной Азии смогут воспользоваться новым видом финансирования путем привлечения инвестиций больших рынков Персидского залива, стран Восточной Азии и других.

Для бизнеса это возможности профинансировать свой проект.

В свою очередь председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что исламские финансы — это динамично растущий рынок, и в регионе Центральной Азии спрос на него есть.

«У нас на 2025 год запланированы один-два пилотных проекта в этой сфере. Мы хотим профинансировать по исламским принципам несколько проектов. Это будет, наверное, до $10 миллионов. Мы здесь выступаем некоторыми пионерами в нашем регионе. Я надеюсь, что и правительства государств, и финансовые институты наших стран тоже подхватят эту работу вместе с нами, и мы получим более серьезную динамику», - сказал он.