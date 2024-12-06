ЕАБР до 2027 года планируют докапитализировать до $920 млн

Капитализация Евразийского банка развития до 2027 года составит $920 млн. Об этом в ходе пресс-конференции в Алматы сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

«Общий объем, который мы заложили в стратегию 2022-2026, предполагает докапитализацию на уровне $920 млн. От действующих акционеров мы ждем где-то до полумиллиарда долларов инвестиций. Но опять же, мы облегчаем задачу нашим акционерам, в каком плане? У банка неплохие показатели финансовые, он достаточно устойчив, и объем так называемой самодокапитализации, то есть объема той прибыли, которая добавляется в капитал каждый год, существенный», - сказал глава банка.

В прошлом году на эти цели были направлены более $100 млн.

«В этом году более $100 млн, я надеюсь, будет, поэтому мы имеем определенное время для того, чтобы акционеры могли подготовиться и принять участие в программе до конца стратегического периода, но эти средства одобрены, заложены, и я надеюсь, в свое время позволят банку дальше увеличить мощности», - отметил Николай Подгузов.

Он добавил, что деятельность банка по привлечению новых участников будет расти.

«Как банк, который оперирует в евразийском регионе, мы видим, что в первую очередь кандидатами могут стать страны-соседи в евразийском регионе. Мы говорим об Узбекистане. Очевидно, что и такие страны, как Туркменистан, Монголия или Азербайджан, могли бы стать естественными партнерами банка. И страны Ближнего Востока вполне заинтересованы в инвестициях в центрально-азиатский регион. Наше активное сотрудничество с Исламским банком развития подсказывает нам, что в этом направлении тоже могли бы быть определенные наработки. Поэтому каких-то конкретных результатов переговорного процесса я пока сейчас доложить не готов, потому что это всегда такая весьма тихая работа. Но я уверен, что в 2025 году мы сумеем уже более осознанно сказать о новых странах-кандидатах, которые будут приходить в банк. И мы будем расширять нашу деятельность географически», - резюмировал он.