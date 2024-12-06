Последнее обновление: 06.12.2024 13:29

США выделили Польше $4 млрд кредита на трансформацию вооруженных сил

США предоставили Польше $4 млрд кредита для быстрой трансформации польских вооруженных сил. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"У нас есть еще одно кредитное соглашение с США, помогающее финансировать быструю трансформацию польских вооруженных сил в рамках программы FMF", - написал глава Минобороны в соцсети.

Он отметил, что в общей сложности США уже предоставили Польше более $11 млрд для финансирования программ вооружения, в том числе на системы ПВО Patriot и вертолеты Apache.

"Это еще одно доказательство большого доверия и прочного союза между Польшей и США", - подчеркнул Косиняк-Камыш.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование