Годовой объем инвестиций ЕАБР ожидается на уровне $6,5 млрд

По итогам 3-х лет реализации стратегии Евразийского банка развития (ЕАБР) на 2022-2026 годы, годовой объем инвестиций банка ожидается на уровне $6,5 млрд, что почти на 20% больше планового значения стратегии. об этом сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на итоговой пресс-конференции в Алматы.

"По итогам 2022-2023 года мы являемся лидером по поддержке инвестиционных проектов частного сектора в Евразийском регионе. Объем не суверенного финансирования за этот период превышает 4,1 миллиарда долларов. И с точки зрения не суверенного финансирования, банк уверенно опережает все другие международные финансовые институты, которые действуют в регионе", - сказал Подгузов.

По его словам, ЕАБР по итогам года прогнозирует преодоление отметки в 60% пятилетней стратегии по объему инвестиций (план по объему инвестиций в 2022-2026 годы составляет $10,9 млрд.

"ЕАБР является неотъемлемой частью международного финансового сообщества и активным игроком Центральной Азии. Международные банки развития и международные организации вместе отвечают за те вызовы, которые стоят перед регионом. Вместе мы активно работаем над вызовами в транспорте, эффективном управлении водными ресурсами, энергетике и продовольственной безопасности", - отметил он.