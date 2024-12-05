ЕБРР одобрил инвестиции в Украину на более €1,3 млрд

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил инвестиции в Украину на сумму более €1,3 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Речь идет о 8 проектах в поддержку государственного и частного секторов.

"В частности в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности", - пояснил премьер.

Шмыгаль добавил, что часть средств - это безвозвратные гранты.