БРИКС не планирует создавать собственную валюту - МИД ЮАР

После угроз избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС в случае создания их собственной общей валюты власти ЮАР заявили, что таких планов у объединения нет. Об этом сообщает Bloomberg.

"В последнее время искажение фактов привело к появлению неверного нарратива о том, что БРИКС планирует создать новую валюту. Но это не так", - приводит агентство заявление МИД ЮАР.

Отмечается, что обсуждения между странами БРИКС сфокусированы на торговле с использованием национальных валют.

Ранее Трамп заявил, что если БРИКС попытается найти альтернативу доллару и создать собственную валюту, США введут 100%-ные пошлины в отношении стран объединения.