В Банке России не видят намеков на стабилизацию ситуации на рынке труда

В России уровень безработицы достиг исторического минимума, ситуация с нехваткой кадров ухудшается. Это признал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Пермском инженерно-промышленном форуме.

Он напомнил, что безработица в России снизилась до очередного исторического минимума и составляет уже 2,3%.

По его словам, естественный уровень безработицы - это 3-4%. В развивающихся экономиках уровень безработицы существенно выше, а нынешнюю ситуацию он назвал ненормальной.

"Последние два года мы не видим даже намека на то, что рынок труда начинает хотя бы хоть как-то стабилизироваться. Из месяца в месяц ситуация с кадрами ухудшается и ухудшается", - сказал Тремасов, которого цитирует Интерфакс.

Он отметил, что нехватка персонала - главный ограничивающий фактор для развития экономики.

"Я неоднократно слышал от акционеров и руководителей предприятий, что они готовы реализовать инвестпроекты, но людей не хватает", - добавил он.

По данным Росстата, безработица в России в октябре снизилась до 2,3%, тем самым в пятый раз за этот год обновив исторический минимум (за весь период наблюдений показателя с 1991 года).

Предыдущее минимальное значение в 2,4% было зафиксировано в июне 2024 года и удерживалось в течение четырех месяцев, до сентября этого года.

Общая численность безработных в октябре 2024 года составила 1,753 млн человек, что на 71 тысячу ниже показателя сентября 2024 года.