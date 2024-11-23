В России создали ИИ-систему для выявления сговора в госторгах

В Высшей школе экономики (ВШЭ) представили ИИ-модель для выявления сговора в госторгах. Она смогла определить картели в более чем 90% случаев, пишет газета «Коммерсант».

Действующая система антимонопольного контроля испытывает трудности из-за масштабов рынка госзаказа. В 2023 году заключили 2,4 млн контрактов на 10,6 трлн рублей.

Аспирант ВШЭ Константин Ефимов создал нейросеть, которая с точностью до 91% способна предсказать признаки сговора на торгах. Для ее обучения применили данные о 89 тыс. аукционах госкомпаний в период с 2016 по 2020 год и более 1100 решений ФАС по делам о картелях.

Модель можно применять сразу после окончания аукциона, так как она опирается преимущественно на поведение участников в ходе первых ставок.

Интеграция автоматизированного анализа закупок способна упростить выявление нарушений. Хотя участники торгов могут попытаться изменить стратегии поведения для обмана алгоритма, проблема решается добавлением дополнительных параметров, отметил автор работы.

В СМИ подчеркнули наличие рисков для добросовестного бизнеса в автоматизации выявления картелей. Стабильность работы алгоритма зависит от качества данных, применяемых в ходе обучения.

В ФАС поддержали развитие информационных технологий.

«Внедрение таких инструментов предназначено для выявления рисковых сценариев, которые свидетельствуют о наличии возможных признаков заключения и реализации антиконкурентных соглашений, что не предполагает автоматического принятия решений о нарушениях», - отметили в ведомстве.

Регулятор подчеркнул, что выводы о наличии нарушений антимонопольного законодательства делаются на основе совокупности фактов и доказательств.

Между тем в сентябре Россию заподозрили в использовании ИИ для влияния на выборы в США.