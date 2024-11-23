В Польше анонсировали начало президентской кампании 8 января

Президентская избирательная кампания в Польше официально начнется 8 января 2025 года, а первый тур выборов состоится в мае. Об этом заявил маршалок Сейма Шимон Головня.

Спикер польского Сейма Шимон Головня объявил, что избирательная кампания по выборам президента Польши начнется 8 января 2025 года, передает RMF24.

Он подчеркнул, что предвыборная кампания продолжается уже некоторое время. В то же время Головня сообщил, что назначит выборы президента Польши на первую возможную дату.

Шимон Головня пояснил, что первой возможной датой является 6 января, однако этот день является праздничным. С другой стороны, 7 января будет время для завершения всех возможных формальностей, в частности, с Государственной избирательной комиссией.

"Именно здесь сегодня я хочу вам сказать, что президентская кампания в нашей стране начнется 8 января следующего года", – сообщил он.

По его словам, именно тогда начнется процесс, в котором кандидаты смогут прозрачно конкурировать между собой, собирать подписи и обеспечить проведение выборов так, как они должны быть.

"То есть, в атмосфере спокойствия, честной игры, нормальной предметной дискуссии, без всяких уловок, без всяких заговоров", – сказал он.

Спикер Сейма также отметил, что пока не будет объявлять дату выборов, поскольку он еще не проконсультировался с крупнейшей оппозиционной партией Польши – "Право и Справедливость" (PiS) по этому поводу. Однако он сообщил, что это точно будет в мае.