Чистая прибыль немецкой энергетической компании RWE в январе-сентябре выросла на 36%

В январе-сентябре 2024 года немецкая энергетическая компания RWE AG увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 36% до €5,17 млрд.

Как говорится в пресс-релизе компании, за 9 месяцев показатель без учета разовых факторов опустился до €1,64 млрд.

Скорректированная EBITDA снизилась до €3,98 млрд, но превысила консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, на уровне €3,87 млрд.

Инвестиции RWE в январе-сентябре составили €7,71 млрд.

Совет директоров RWE утвердил программу выкупа собственных акций на сумму €1,5 млрд. Программа начнет действовать в 4-м квартале и продлится 18 месяцев.

Также компания подтвердила намерение выплатить дивиденды в размере €1,1 на акцию за 2024 год против 1 евро на акцию год назад.

Компания рассчитывает в 2024 году получить скорректированную EBITDA в диапазоне €5,2-5,8 млрд, скорректированную EBIT - €3,2-3,8 млрд.