ЕЭК внесла изменения в программу по межгосударственным стандартам к техрегламенту на пищевые добавки

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012).

Как сообщает ЕЭК, из Программы исключены шесть позиций в связи с разработкой Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и РФ соответствующих стандартов.

Перенесены сроки разработки 11 стандартов в связи с актуализацией Казахстаном и РФ национальных планов стандартизации и двух стандартов – ввиду необходимости доработки их проектов по предложениям участников разработки.