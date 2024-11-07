Великобритания ввела санкции против факторинговой "дочки" российского банка "Зенит"

Факторинговая "дочка" банка "Зенит" включена в британский санкционный список, где ее материнская структура присутствует с февраля 2023 года.

Великобритания обновила российский санкционный список 7 ноября, добавив в него только ООО "Зенит Финанс" из российского финансового сектора, пишет Интерфакс.

Банк "Зенит", по последним доступным данным, является единственным владельцем "Зенит Финанса". Выручка компании в 2023 году составила около 0,5 млрд рублей, согласно ее сайту, она предоставляет полный комплекс факторинговых услуг.