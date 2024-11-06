Международные резервы Украины за октябрь сократились на 6%

Международные резервы Украины на 1 ноября 2024 года составляли $36,58 млрд. По предварительным данным, в октябре они уменьшились на 6% или на $2,32 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Динамика международных резервов в октябре 2024 года обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ)", - говорится в сообщении регулятора.

Согласно информации, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила $3,43 млрд.

Кроме того, за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было выплачено $943,4 млн.

В то же время в прошлом месяце на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $2 млрд

По прогнозу Нацбанка, уровень международных резервов по итогам декабря 2024 года достигнет $43,6 млрд, учитывая заверения по финансированию, предоставленные партнерами.