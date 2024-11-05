Германия получила первую компенсацию за недопоставленный Газпромом газ

Энергетическая компания Uniper перечислила в бюджет Германии €530 млн в рамках спора с российским Газпромом о возмещении ущерба за недополученный газ. Об этом говорится в отчете Uniper.

Международный арбитраж в Стокгольме в июне присудил Uniper более €13 млрд в качестве компенсации убытков, которые Газпром должен выплатить за невыполнение контрактов, начиная с середины 2022 года.

По данным отчета компании, на конец сентября 2024 года Uniper выплатила правительству ФРГ €530 млн от реализуемых требований по возмещению убытков к Газпром Экспорт.

В рамках мер по стабилизации со стороны властей Германии Uniper обязалась передать правительству любые компенсационные выплаты, которые она получит за сокращение поставок газа, после вычета судебных издержек и налогов.

В конце прошлого года Uniper уже зафиксировала резерв в размере около €2,2 млрд на ожидаемые платежные обязательства перед ФРГ в связи с помощью, предоставленной в 2022 году.

"Компания пересмотрела размер резерва 30 сентября 2024 года и на этой основе оценила его в чуть менее €2,5 млрд. Она рассчитает точную сумму платежного обязательства на основе своих финансовых показателей за 2024 год", – говорится в отчете.

Средства скорее всего будут переведены правительству Германии в начале 2025 года.