ЕС в 2025 году выделит Армении €270 млн на развитие и дополнительно €13,8 млн на реформы

Армения получит значительную финансовую поддержку от Европейского Союза в рамках новой программы сотрудничества. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, отметив, что программа "Сопротивляемость и развитие" с бюджетом €270 млн находится на завершающей стадии согласования.

Параллельно с этим министр финансов Ваге Ованнисян объявил о двух дополнительных грантах, которые поступят в государственный бюджет Армении в 2025 году. Первый грант в размере €4,5 млн будет направлен на поддержку судебных реформ, второй, составляющий €9,3 млн, предназначен для развития системы образования.

Таким образом, общий объем европейской помощи, не считая основной четырехлетней программы, составит €13,8 млн в 2025 году.

Ранее BMG писал о выделении Европейским Союзом финансовой поддержки Армении в размере €270 млн на следующие 4 года. Об этой программе финансового содействия ЕС было объявлено на трехсторонней встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе 5 апреля.

Целью этой финансовой поддержки является развитие армянской экономики и повышение ее устойчивости. Европейский Союз намерен инвестировать в бизнес Армении, особенно в малые и средние предприятия, чтобы они могли развиваться и расширять свое присутствие на новых рынках, пояснила она.