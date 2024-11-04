Оппозиция Грузии собирает большой митинг в Тбилиси и готовит палатки

Грузинская оппозиция подтвердила сбор большого протеста против результатов парламентских выборов, который состоится в понедельник вечером на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает агентство "Новости-Грузия".

Протестующие соберутся в 19:00 по местному времени (18:00 по Минску) перед зданием парламента.

Акция пройдет на девятый день после выборов, официальные итоги которых не признают четыре оппозиционных объединения, прошедших в парламент.

Они требуют международного расследования, говоря о массовой фальсификации итогов голосования, и повторных выборов под международным контролем.

В подготовке митинга участвовали "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение" и "Сильная Грузия".

Организаторы не раскрывают сценарий предстоящего митинга, обещая после его начала объявить о дальнейших планах. Ранее "Коалиция на перемены" объявила о сборе палаток, их уже в запасе до тысячи. Но пока неясно, появится ли палаточный городок в центре Тбилиси в понедельник.

Оппозиционные СМИ со ссылкой на источники в партиях пишут, что в понедельник протест будет объявлен бессрочным. Объединенный штаб будет работать в центральном офисе партии "Лело" в Тбилиси.

"Мы встретимся в понедельник, в 19:00, на Руставели, и подробно проинформируем о том, как в рамках закона, мирно, организованно будет продолжаться наш протест", – сказала на брифинге лидер партии „Для народа" Анна Долидзе.

"Улица станет одним из центральных направлений нашего плана, где мы будем бороться за нашу страну и европейское будущее", – заявила одна из лидеров „Коалиции за изменения" Элене Хоштария.

Это будет второй протестный митинг оппозиции после выборов. Первый состоялся 28 октября, после того как Центризбирком объявил предварительные итоги.