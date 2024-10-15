Nvidia обошла по капитализации Microsoft

Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. занял второе место в списке крупнейших по капитализации компаний мира, обогнав Microsoft Corp.

Акции Nvidia в понедельник подорожали на 2,4%, их цена впервые поднялась выше $138 за бумагу. Рыночная стоимость компании достигла $3,31 трлн, тогда как капитализация Microsoft составляет $3,12 трлн, по данным MarketWatch.

Apple Inc. обладает капитализацией в $3,52 трлн.

С начала года котировки акций Nvidia выросли в 2,8 раза благодаря популярности технологий искусственного интеллекта и высоким ожиданиям продаж новых чипов Blackwell.